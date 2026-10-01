{"_id":"6abe330bb25b62c2d70374e5","slug":"video-two-brothers-created-a-ruckus-outside-a-girls-college-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: शराब के नशे में दो भाइयों ने गर्ल्स कॉलेज के बाहर किया हंगामा, पुलिस ने पकड़ा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली: शराब के नशे में दो भाइयों ने गर्ल्स कॉलेज के बाहर किया हंगामा, पुलिस ने पकड़ा

Mukesh Kumar

Updated Thu, 01 Oct 2026 03:46 PM IST Updated Thu, 01 Oct 2026 03:46 PM IST







Link Copied



बरेली के मॉडल टाउन स्थित गुरु गोबिंद गर्ल्स इंटर कॉलेज के बाहर दो भाइयों ने बृहस्पतिवार सुबह हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। उनका मेडिकल कराया गया, जिसमें अल्कोहल की पुष्टि के बाद उनका चालान किया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन