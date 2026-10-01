बरेली: संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विशेष अभियान शुरू, निकाली गई जागरूकता रैली

बरेली जिले में संचारी रोगों की रोकथाम के लिए बृहस्पतिवार से विशेष अभियान शुरू हो गया। कैंट विधायक संजीव अग्रवाल और मुख्य विकास अधिकारी देवयानी ने 300 बेड अस्पताल से जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान 31 अक्तूबर तक चलेगा, जबकि 12 से 31 अक्तूबर तक घर-घर दस्तक अभियान चलाया जाएगा।

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मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि अभियान के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों के प्रजनन पर रोक लगाने के लिए एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जाएगी। नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई समेत ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जहां मच्छरों के पनपने की आशंका रहती है।12 अक्तूबर से शुरू होने वाले दस्तक अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग और आईसीडीएस की टीमें घर-घर पहुंचेंगी। लोगों को संचारी रोगों से बचाव के उपाय बताए जाएंगे और बीमारी से संबंधित लक्षणों के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान में शिक्षा, कृषि, पशुपालन, नगर विकास और पंचायती राज समेत विभिन्न विभागों को भी जिम्मेदारी दी गई है।