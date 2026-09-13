{"_id":"6aa630cc0a1b8a8d06091771","slug":"video-two-accused-arrested-for-extorting-money-in-bareilly-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: मत्स्य पालकों को डराकर वसूली करने के दो आरोपी गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली पालन के नाम पर वसूली करने वाले गिरोह के दो सदस्यों आजम और साजिद को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक उत्तरी मुकेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि अब तक दो लाख रुपये से अधिक की वसूली के प्रमाण मिले हैं। गिरोह मत्स्य अधिकारी बनकर मछली पालकों को धमकाता था। तीन अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजा है।

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