बरेली: एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने दिया धरना, हड़ताल की चेतावनी

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बरेली में एनएचएम के संविदा कर्मचारियों ने बृहस्पतिवार को सीएमओ कार्यालय में धरना दिया। उन्होंने नियमितीकरण और समान वेतन सहित आठ सूत्री मांगें उठाईं। संगठन ने चेतावनी दी है कि 10 अक्तूबर तक निर्णय न होने पर 12 अक्तूबर से लखनऊ में अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी। कर्मचारी 15-18 साल से सेवाएं दे रहे हैं, पर नियमित कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। मांगों में नियमितीकरण, समान वेतन, 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा और ग्रेच्युटी शामिल है। आठ से 10 अक्तूबर तक जिला मुख्यालयों पर कार्य बहिष्कार किया जाएगा।

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