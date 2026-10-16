{"_id":"6ad1ed07bb55eea03903631c","slug":"video-video-yavata-ka-hataya-kara-kae-ma-faka-shava-parajana-harasata-ma-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"VIDEO: युवती की हत्या कर कुएं में फेंका शव, परिजन हिरासत में","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
VIDEO: युवती की हत्या कर कुएं में फेंका शव, परिजन हिरासत में
बाराबंकी। रामनगर कोतवाली के रामपुर महासिंह गांव में शुक्रवार को युवती का अर्धनग्न शव कुएं में पड़ा मिला। उसकी हत्या करके शव फेंके जाने की बात सामने आई है। मामले में उसके परिजन व प्रेमी का परिवार सवालों के घेरे में है। दोनों के घरों में ताला लगा है।
ग्रामीणों के मुताबिक दोनों परिवार शुक्रवार सुबह ही ताला बंद करके निकल गए। हालांकि दोपहर बाद पुलिस ने युवती के परिवार के लोगों को पकड़ लिया। ये मामला ऑनर किलिंग का है या फिर कुछ और इसका पता अभी नहीं चल सका है। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। युवती के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।