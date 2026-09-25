{"_id":"6ab5f82767d74f9c17074c24","slug":"video-brabka-ma-brasha-sa-thhana-ka-fasal-ka-bhara-nakasana-kasana-catata-2026-09-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"बाराबंकी में बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान, किसान चिंतित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बाराबंकी में लगातार जारी बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बृहस्पतिवार को कुछ देर के लिए धूप निकलने के बावजूद, देर शाम फिर रिमझिम बारिश शुरू हो गई और रात में जमकर पानी गिरा। इस बेमौसम बारिश के कारण खेतों में खड़ी धान की फसल गिर गई है। जो फसल पहले से कटी पड़ी थी, वो भी पानी में डूब गई है। दरियाबाद के राम सुमेर, रामदास, श्याम सुंदर, राजाराम आदि किसानों में उत्पादन कम होने की आशंका को लेकर गहरी चिंता जताई है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले तीन-चार दिनों तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। इस स्थिति से किसानों की मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति पर भी गहरा असर पड़ने की संभावना है। कृषि विभाग द्वारा नुकसान का आकलन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।

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