फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Barabanki News ›   Power failure due to storm and rain, darkness in 125 villages

Barabanki News: आंधी-बारिश से बिजली गुल, 125 गांवों में अंधेरा

Fri, 25 Sep 2026 02:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 25 Sep 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Power failure due to storm and rain, darkness in 125 villages
रामसनेहीघाट डिवीजन से कोटवाधाम उपकेंद्र पर आई 33 हजार लाइन को दुरुस्त करते कर्मचारी।
बाराबंकी। तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से बुधवार रात और बृहस्पतिवार को जिले की बिजली व्यवस्था चरमरा गई। शहर से लेकर देहात तक कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही। शहर में बारिश शुरू होते ही सुरक्षा के नाम पर आपूर्ति बंद कर दी गई। लखपेड़ाबाग के रामू वर्मा, आवास विकास के संतोष तिवारी, महर्षिनगर के आलोक और पीरबटावन के आरिफ ने बताया कि पूरी रात ट्रिपिंग होती रही। दयानंदनगर, लक्ष्मणपुरी, हजाराबाग और सत्यप्रेमीनगर में भी लोग परेशान रहे। रामसनेहीघाट डिवीजन के कोटवाधाम और सरायदूनौली उपकेंद्र की 33 केवी मेन सप्लाई में पेड़ गिरने से फाॅल्ट हो गया। तार उलझने से अरियामऊ, रानीकटरा, बिबियापुर और डांडियामऊ समेत 125 से अधिक गांवों में दिनभर बिजली नहीं आई। एसडीओ राजवीर सिंह के अनुसार फाॅल्ट दुरुस्त करने का काम जारी रहा। संदौली स्थित जेपी नगर उपकेंद्र के फीडर में दोपहर तीन बजे खराबी आने से 40 से अधिक गांव और औद्योगिक क्षेत्र की बिजली ठप हो गई। दिनेश यादव ने बताया कि पेयजल संकट भी खड़ा हो गया। जेई देवेंद्र प्रजापति ने मरम्मत कार्य जारी होने की बात कही। बिजली न होने से मेयो, हिंद और चंद्रा डेंटल कॉलेज जेनरेटर से चले, जबकि कोका कोला समेत कई उद्योग प्रभावित हुए।
विज्ञापन

96 गांवों को 24 घंटे मिलेगी बिजली : त्रिलोकपुर उपकेंद्र से जुड़े 96 गांवों के करीब 90 हजार लोगों को 15 अक्तूबर तक 24 घंटे कटौती मुक्त बिजली देने का आदेश जारी हुआ है। अशोकपुर, भयारा, दतौली और निजामपुर समेत दर्जनों गांवों को इससे राहत मिलेगी। यह निर्णय लगातार रोस्टिंग और ओवरलोड की शिकायतों के बाद लिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed