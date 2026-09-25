Barabanki News: डॉक्टर से एक लाख की रंगदारी मांगने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 25 Sep 2026 02:15 AM IST
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बाराबंकी। देवा के अधीक्षक डॉ. संजीव कुमार से एक लाख रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप में शहर कोतवाली पुलिस ने यूट्यूबर अनुज धीमान के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोप है कि भ्रष्टाचार उजागर करने की बात कहकर डॉक्टर पर दबाव बनाया गया।
बंकी कस्बा निवासी सतीश कुमार कश्यप ने एसपी को दी तहरीर में बताया कि अनुज धीमान सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर सक्रिय है। आरोप है कि वह काफी समय से डॉ. संजीव कुमार को धमकाकर एक लाख रुपये मांग रहा था। भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने की बात कहते हुए डॉक्टर पर दबाव बनाया जा रहा था।
तहरीर के अनुसार, दबाव में डॉक्टर ने एक मीडिया चैनल का नाम लेते हुए उसके पत्रकारों से परिचय होने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद अनुज धीमान ने संबंधित मीडिया कर्मी के खिलाफ आपत्तिजनक और गलत बयानबाजी की। इससे उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।
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एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रंगदारी मांगने, धमकी देने समेत संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।
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बंकी कस्बा निवासी सतीश कुमार कश्यप ने एसपी को दी तहरीर में बताया कि अनुज धीमान सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर सक्रिय है। आरोप है कि वह काफी समय से डॉ. संजीव कुमार को धमकाकर एक लाख रुपये मांग रहा था। भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने की बात कहते हुए डॉक्टर पर दबाव बनाया जा रहा था।
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तहरीर के अनुसार, दबाव में डॉक्टर ने एक मीडिया चैनल का नाम लेते हुए उसके पत्रकारों से परिचय होने की बात कही। आरोप है कि इसके बाद अनुज धीमान ने संबंधित मीडिया कर्मी के खिलाफ आपत्तिजनक और गलत बयानबाजी की। इससे उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया।
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एसपी अर्पित विजयवर्गीय ने बताया कि तहरीर के आधार पर रंगदारी मांगने, धमकी देने समेत संबंधित धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।