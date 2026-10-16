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VIDEO: सामने आया श्रद्धा दुबे का एक और वीडियो, नेपाल के चेक पोस्ट पर सीसीटीवी में हुआ कैद

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Fri, 16 Oct 2026 11:35 AM IST Updated Fri, 16 Oct 2026 11:35 AM IST







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नेपालगंज के जमुनहा चेक पोस्ट पर रिक्शे से जाती हत्यारोपी मॉडल श्रद्धा दुबे एवं उसके साथ रिक्शे पर सवार एक युवक तथा पीछे दूसरे रिक्शे पर सवार उसकी बहन रश्मि एक अन्य युवक के साथ । यह वीडियो 10 अक्टूबर दोपहर 12:00 बजे के आसपास का है जो नेपाल पुलिस के जमुनहा चेक पोस्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था। ... और पढ़ें

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