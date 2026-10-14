VIDEO: रुपईडीहा में कोडीन युक्त अवैध नशीले सिरप की बड़ी खेप बरामद, एक गिरफ्तार

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रुपईडीहा, बहराइच। भारत-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों और प्रतिबंधित औषधियों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रुपईडीहा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रुपईडीहा कस्बे के केवलपुर अंडरपास के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कोडीन युक्त 1279 शीशी अवैध नशीला सिरप बरामद किया। मौके से एक महिंद्रा एक्सयूवी-500 वाहन, दो मीडिया पहचान पत्र और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर प्रतिबंधित एवं नियंत्रित औषधियों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 13 अक्टूबर 2026 को प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस, एसएसबी और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम प्राप्त सूचना के आधार पर जांच कर रही थी। इसी दौरान केवलपुर अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्ति के कब्जे से नशीले सिरप की खेप बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फजले इलाही उर्फ निहाल, पुत्र नफीसुल हसन, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी मोहल्ला तोपखाना, थाना नानपारा, जनपद बहराइच के रूप में हुई है। बरामद महिंद्रा एक्सयूवी-500 वाहन पर प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन लिखा हुआ था। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा में मुकदमा अपराध संख्या 279/2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आए अन्य तथ्यों के आधार पर जांच जारी है। इस संयुक्त कार्रवाई में रुपईडीहा पुलिस टीम के साथ एसएसबी की 42वीं वाहिनी तथा औषधि प्रशासन विभाग की टीम शामिल रही। पुलिस ने प्रतिबंधित औषधियों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी रखने की बात कही है।

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