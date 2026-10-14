फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Bahraich News ›   VIDEO: रुपईडीहा में कोडीन युक्त अवैध नशीले सिरप की बड़ी खेप बरामद, एक गिरफ्तार

VIDEO: रुपईडीहा में कोडीन युक्त अवैध नशीले सिरप की बड़ी खेप बरामद, एक गिरफ्तार

Wed, 14 Oct 2026 03:00 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
Ishwar Ashish Bhartiya Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Wed, 14 Oct 2026 03:00 PM IST
VIDEO: रुपईडीहा में कोडीन युक्त अवैध नशीले सिरप की बड़ी खेप बरामद, एक गिरफ्तार
रुपईडीहा, बहराइच। भारत-नेपाल सीमा पर मादक पदार्थों और प्रतिबंधित औषधियों की तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत रुपईडीहा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने रुपईडीहा कस्बे के केवलपुर अंडरपास के पास एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कोडीन युक्त 1279 शीशी अवैध नशीला सिरप बरामद किया। मौके से एक महिंद्रा एक्सयूवी-500 वाहन, दो मीडिया पहचान पत्र और एक मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, पुलिस अधीक्षक बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर प्रतिबंधित एवं नियंत्रित औषधियों की अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 13 अक्टूबर 2026 को प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस, एसएसबी और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम प्राप्त सूचना के आधार पर जांच कर रही थी। इसी दौरान केवलपुर अंडरपास के पास संदिग्ध व्यक्ति के कब्जे से नशीले सिरप की खेप बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान फजले इलाही उर्फ निहाल, पुत्र नफीसुल हसन, उम्र लगभग 23 वर्ष, निवासी मोहल्ला तोपखाना, थाना नानपारा, जनपद बहराइच के रूप में हुई है। बरामद महिंद्रा एक्सयूवी-500 वाहन पर प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पत्रकार महासंगठन लिखा हुआ था। पुलिस ने बरामदगी के आधार पर थाना रुपईडीहा में मुकदमा अपराध संख्या 279/2026 के तहत एनडीपीएस अधिनियम तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करने के बाद गिरफ्तार आरोपी को न्यायालय भेज दिया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आए अन्य तथ्यों के आधार पर जांच जारी है। इस संयुक्त कार्रवाई में रुपईडीहा पुलिस टीम के साथ एसएसबी की 42वीं वाहिनी तथा औषधि प्रशासन विभाग की टीम शामिल रही। पुलिस ने प्रतिबंधित औषधियों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी रखने की बात कही है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

कांगड़ा: दाड़ी रामलीला में श्रवण कुमार की मातृ-पितृ भक्ति ने किया भावुक, श्रीराम और माता सीता के जन्म का भव्य मंचन

Dari Ramlila Shravan Kumar Story Ram Sita Birth Dharamshala
Dharamshala
14 Oct 2026

रतलाम में युवती की हत्या का पर्दाफाश: बांसवाड़ा से भागी छात्रा को प्रेमी ने मौत के घाट उतारा, आरोपी गिरफ्तार

Ratlam: Banswara Student Strangled to Death, Body Dumped in Drain, Boyfriend Detained
Madhya Pradesh
14 Oct 2026

अलीगढ़ में एटीएम के बाहर मारपीट, केस दर्ज

अलीगढ़ में एटीएम के बाहर मारपीट, केस दर्ज
Aligarh
14 Oct 2026

उज्जैन: बाबा महाकाल का गणेश स्वरूप में शृंगार, मस्तक पर विराजीं मां गंगा; भस्म आरती में गूंजे जयकारे

Ujjain: Mahakal Adorned as Lord Ganesha with Maa Ganga on His Forehead, Devotees Attend Sacred Bhasma Aarti
Madhya Pradesh
14 Oct 2026

8 महीने से लंबित मानदेय आदि मांगों को लेकर विकास भवन पर प्रदर्शन

The Social Audit Welfare Association staged a protest at Vikas Bhawan over demands including the payment of honoraria that have been pending for eight months
Deoria
14 Oct 2026
विज्ञापन

श्री राम वन गमन शोभायात्रा निकाली गई

Shri Ram Van Gaman procession was taken out
Gorakhpur
14 Oct 2026

निर्धारित समय में पूरा कराएं विपश्यना केंद्र का निर्माण

Ensure the construction of the Vipassana center is completed within the stipulated time
Siddharthnagar
14 Oct 2026
विज्ञापन

सिद्धार्थनगर में ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी का खुलासा

Successful resolution of the theft case
Siddharthnagar
14 Oct 2026

बीसीएस में रामलीला मंचन में कलाकारों ने दमदार अभिनय से बटोरी वाहवाही

Artists garnered applause for their powerful performances during the Ramlila staging at BCS.
Shimla
14 Oct 2026

बिजनौर: पुलिस ने रोका डांस, कमेटी ने उखाड़ दिया रामलीला का मंच, एसपी से मिले ग्रामीण

Bijnor: Police stop dance performance in this UP district; committee dismantles Ramlila stage; villagers meet SP.
Bijnor
14 Oct 2026

वीडियो: बीडी पांडे अस्पताल में स्वास्थ्य निदेशक का औचक निरीक्षण, मरीजों से भी किया संवाद

Health Director KK Aggarwal surprise inspection at BD Pandey Hospital Nainital
Nainital
13 Oct 2026

वीडियो: चंपावत में 26वीं जिला स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का समापन

26th district level sports and cultural competition concludes in Champawat
Champawat
13 Oct 2026

चंपावत में सेवा संकल्प अभियान: आनंदपुरी इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर, 75 शिकायतें और आवेदन प्राप्त

Service resolution campaign in Champawat
Champawat
13 Oct 2026

कानपुर: सुभाष रोड पर पसरा अंधेरा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं

Kanpur: Darkness envelops Subhash Road; no street lighting
Kanpur
13 Oct 2026

मिशन शक्ति अभियान: एनसीसी कैडेट्स और महिला ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने दिया यातायात नियमों के पालन का संदेश

Mission Shakti Abhiyan: NCC cadets and women traffic police personnel gave the message of following traffic rules.
Meerut
13 Oct 2026

VIDEO: दरांती से हमला कर बाल पकड़ कर घसीटी थी महिला, प्राथमिकी

Woman Attacked with Sickle and Dragged by Her Hair FIR Registered
Agra
13 Oct 2026

VIDEO: मारपीट और पथराव के मामले में तीन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

FIR Registered Against Three in Assault and Stone-Pelting Case
Agra
13 Oct 2026

VIDEO: गली में बाइक से चक्कर काट रहे थे युवक, रोकने पर पीटा

Youths Assault Man After Being Confronted for Repeatedly Riding Through Lane
Agra
13 Oct 2026

VIDEO: अवैध हथियार मिलने और फायरिंग की सूचना पर दौड़ी पुलिस

Police Rush to Spot After Reports of Illegal Weapons and Firing
Agra
13 Oct 2026

VIDEO: लोहामंडी चौराहे पर दिनभर जाम, पार करने में लगते हैं 15 मिनट

Traffic jams persist all day at Lohamandi intersection it takes 15 minutes to cross
Agra
13 Oct 2026

VIDEO: ढाबा संचालक की हत्या कर भागा सिपाही प्रयागराज से गिरफ्तार

Constable Accused of Killing Dhaba Owner Arrested in Prayagraj
Agra
13 Oct 2026

VIDEO: महिला सुरक्षा के संदेश के साथ निकला मिशन शक्ति का पैदल मार्च

Mission Shakti Foot March Spreads Message of Women Safety
Agra
13 Oct 2026

VIDEO: साइबर अपराधी ने एक्सईएन का मोबाइल हैक कर कारोबारी से मांगे रुपये

Cybercriminal Hacks XEN Phone Seeks Money from Businessman
Agra
13 Oct 2026

VIDEO: ग्रीन गैस का 13 रुपये बकाया चुकाने में गंवाए 10.87 लाख रुपये

Man Loses 10.87 Lakh While Trying to Pay 13 Green Gas Dues
Agra
13 Oct 2026

VIDEO: किसान को रास्ते में रोककर पीटा

Farmer Stopped on the Way and Assaulted
Agra
13 Oct 2026

VIDEO: आगरा में दूसरे कॉरिडोर पर सदर बाजार तक दौड़ी मेट्रो, सफल रहा ट्रायल

Metro ran up to Sadar Bazar for first time on second corridor in agra
Agra
13 Oct 2026

कानपुर: विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के घर के पीछे पड़ा कूड़ा

Kanpur: Garbage piled up behind Assembly Speaker Satish Mahana's residence
Kanpur
13 Oct 2026

VIDEO: पानी फैलने पर भिड़े पड़ोसी, महिला से मारपीट, प्राथमिकी दर्ज

Neighbours Clash Over Spilled Water Woman Assaulted FIR Registered
Agra
13 Oct 2026

कानपुर: दूसरे कॉरिडोर के टनल में पहली बार दौड़ी मेट्रो

Kanpur: Metro runs in the second corridor's tunnel for the first time
Kanpur
13 Oct 2026

VIDEO: युवती से छेड़छाड़, आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

Woman Harassed FIR Registered Against Accused
Agra
13 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed