बादली में चोरी की वारदातों पर पंचायत ने थाना प्रभारी से की बैठक

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क्षेत्र में बढ़ रही चोरी की वारदातों को लेकर गांव की पंचायत ने बादली थाना प्रभारी सुमित कुमार से मुलाकात की। पंचायत सदस्यों ने गांव में हाल की चोरी की घटनाओं पर चिंता जताई और रात्रि गश्त बढ़ाने की मांग की। थाना प्रभारी सुमित कुमार ने पंचायत को आश्वासन दिया कि पुलिस गश्त तेज की जाएगी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने ग्रामीणों से भी सहयोग की अपील करते हुए कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

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