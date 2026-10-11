बहराइच के रुपईडीहा में जयकारों और उत्साह के बीच निकली महाराजा अग्रसेन की रथ शोभायात्रा

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बहराइच के रुपईडीहा में महाराजा अग्रसेन जयंती के अवसर पर रविवार को उत्सव जैसा माहौल देखने को मिला। मारवाड़ी युवा मंच, रुपईडीहा शाखा की ओर से महाराजा अग्रसेन की जयंती पर भव्य रथ शोभायात्रा निकाली गई। आकर्षक ढंग से सजाए गए रथ और महाराजा अग्रसेन की मनमोहक झांकी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। श्रद्धा, उत्साह और सामाजिक एकजुटता के संदेश के साथ निकली शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। शोभायात्रा का शुभारंभ रुपईडीहा धर्मशाला से हुआ। यहां से रथ स्टेशन रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग-927 और मालगोदाम रोड होते हुए पुनः धर्मशाला पहुंचा। यात्रा के दौरान महाराजा अग्रसेन की आकर्षक झांकी लोगों के बीच विशेष आकर्षण बनी रही। मार्ग में लोगों की निगाहें झांकी पर टिकी रहीं और श्रद्धालुओं ने उत्साह के साथ आयोजन में भाग लिया। पूरे कार्यक्रम में धार्मिक आस्था के साथ सामाजिक सौहार्द और सामूहिक सहभागिता की झलक देखने को मिली। महाराजा अग्रसेन के आदर्शों को स्मरण करते हुए आयोजित इस कार्यक्रम ने समाज में एकता, सेवा, सहयोग और परस्पर सद्भाव का संदेश दिया। आयोजन के माध्यम से नई पीढ़ी को भी महाराजा अग्रसेन के विचारों और सामाजिक योगदान से जोड़ने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम का आयोजन समर्थ, अंकुर, जतिन, अमन मित्तल द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में सभासद रतन अग्रवाल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, नरेश मित्तल, आशीष अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। मारवाड़ी युवा मंच, रुपईडीहा शाखा के इस आयोजन ने जयंती समारोह को विशेष गरिमा प्रदान की।

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