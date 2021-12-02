Bahraich News: स्टेडियम टीम ने खेलो इंडिया को 3-2 से हराया

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मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने गोल करने के लिए पूरा जोर लगाया और मैदान पर बेहतरीन तालमेल व गेंद पर नियंत्रण का प्रदर्शन किया। खेलो इंडिया टीम ने भी गोल करने के कई प्रयास किए, लेकिन स्टेडियम की टीम ने बेहतर खेल दिखाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया।इस अभ्यास मैच का आयोजन फुटबॉल कोच राकेश पासवान के मार्गदर्शन में किया गया। इस तरह के मुकाबलों से खिलाड़ियों को अपनी कमियों को समझने, खेल में सुधार करने और आगामी प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी करने का अवसर मिलता है।मैच देखने पहुंचे खेलप्रेमियों ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया और मुकाबले में रुचि दिखाई। मैच में विनोद ने रेफरी की भूमिका निभाई। इस अवसर पर शौर्य, मयंक, प्रतीक और शिवा सहित दोनों टीमों के अन्य खिलाड़ी मौजूद रहे।