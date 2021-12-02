Bahraich News: आज के कार्यक्रम

विज्ञापन



सुबह 10:00 बजे। इंदिरा गांधी स्टेडियम में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। यह जानकारी कोच अब्दुल अहद ने दी।

-- -- -- --



2- जन आरोग्य मेला

सुबह 10:00 बजे। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्राें में जन आरोग्य मेले का आयोजन होगा। यह जानकारी सीएमओ डॉ. संजय कुमार शर्मा ने दी।

-- -- -- --



3- परामर्श शिविर

सुबह 11:00 बजे। पुलिस लाइन स्थित ऑडिटोरियम में परिवार परामर्श शिविर का आयोजन होगा। यह जानकारी प्रभारी आरएस मिश्रा ने दी।

-- -- -- --



4- भूमिपूजन

दोपहर 12:00 बजे। मिहीपुरवा के दशहरा मेला महोत्सव के लिए भूमिपूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष जुगल किशोर पोरवाल ने दी।

-- -- -- -- --





05- विशेष पूजा व शृंगार

शाम 04:00 बजे। शहर के सिद्धनाथ शिव मंदिर में विशेष पूजा व शृंगार होगा। यह जानकारी महामंडलेश्वर रविगिरि महाराज ने दी।

-- -- -- -



6- शोभायात्रा

शाम 06:00 बजे। शहर के छावनी स्थित पंचायती मंदिर से रामलीला कमेटी की ओर से शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह जानकारी मीडिया प्रभारी सचिन श्रीवास्तव ने दी।

1- खेल