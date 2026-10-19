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बागपत: मानदेय बढ़ाने को लेकर आशा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सीएमओ कार्यालय के पास दिया धरना, मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का एलान
बागपत में सोमवार को मानदेय बढ़ाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर आशा और आशा संगनियों ने जिला अस्पताल में सीएमओ कार्यालय के पास धरना-प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी समस्याओं का समाधान करने की मांग उठाई। आशा कार्यकर्ताओं का कहना है कि वे स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, लेकिन उन्हें इसके अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है। उन्होंने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही।
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