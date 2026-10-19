{"_id":"6ad59ea3f212ba581909f40f","slug":"video-two-cunning-thieves-injured-police-encounter-in-azamgarh-2026-10-19","type":"video","status":"publish","title_hn":"पुलिस मुठभेड़ में दो शातिर चोर घायल; VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में सोमवार की देर रात पुलिस मुठभेड़ में दो अंतर्जनपदीय शातिर चोर घायल हो गए। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से दो अवैध तमंचे, कारतूस, करीब छह लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, 7,500 रुपये नकद, मोबाइल, एलसीडी टीवी और चोरी में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने कप्तानगंज, कंधरापुर और जीयनपुर थाना क्षेत्रों में चोरी की छह घटनाओं में संलिप्तता स्वीकार की है।

... और पढ़ें