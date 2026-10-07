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VIDEO: दिल्ली में प्रदर्शन के आह्वान पर छात्र नेताओं को किया हाउस अरेस्ट

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 07 Oct 2026 02:37 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 02:37 PM IST







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दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन के आह्वान को लेकर नगर क्षेत्र में पुलिस ने छात्र नेताओं और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सतर्कता बढ़ा दी है। इसी क्रम में भारतीय युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला, छात्र नेता आभास कृष्ण और जयप्रकाश गुप्ता को उनके आवास पर हाउस अरेस्ट किया गया। ... और पढ़ें

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