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निरीक्षण में श्रीविनायक पीजी कॉलेज खजुरहट, बीकापुर, रामराजी पीजी कॉलेज सुल्तानपुर, श्री राजपति सिंह स्मारक पीजी कॉलेज और ऋषि राज सिंह महाविद्यालय, अंबेडकरनगर शामिल रहे। कुलपति ने सभी केंद्राध्यक्षों को परीक्षा सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने के निर्देश दिए। रविवार की परीक्षा में करीब 1.43 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, 3800 अनुपस्थित रहे। विज्ञापन

निरीक्षण में श्रीविनायक पीजी कॉलेज खजुरहट, बीकापुर, रामराजी पीजी कॉलेज सुल्तानपुर, श्री राजपति सिंह स्मारक पीजी कॉलेज और ऋषि राज सिंह महाविद्यालय, अंबेडकरनगर शामिल रहे। कुलपति ने सभी केंद्राध्यक्षों को परीक्षा सुचारु और शांतिपूर्ण ढंग से संचालित कराने के निर्देश दिए। रविवार की परीक्षा में करीब 1.43 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए, 3800 अनुपस्थित रहे।

अयोध्या। अवध विश्वविद्यालय की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं को नकलविहीन और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए कुलपति ने रविवार को संबद्ध महाविद्यालयों के चार परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षा कक्षों, सीसीटीवी कैमरों और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया।