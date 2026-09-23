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VIDEO : सांसद अवधेश प्रसाद बोले- प्रशासन ने नोटिस दिए बिना गिराया घर, खुले में रहा परिवार
सिविल लाइन स्थित एक होटल में अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि जनौरा के निवासी मुरारी यादव का मकान प्रशासन की तरफ से गिराया गया है। ध्वस्तीकरण का विरोध जताते हुए कहा कि प्रशासन ने नोटिस दिए बिना मकान गिरा दिया। यह एक प्रकार की तानाशाही है। परिवार उसका रात के अंधेरे में खुले आसमान के नीचे सोने के मजबूर है। परिवार के लोग और बच्चे डर रहे हैं।
इस संदर्भ में जिलाधिकारी अयोध्या से बात हुई आप मौका मुआनाकर लीजिए जिन्हें नोटिस नहीं दिया गया उनका भी घर तोड़ दिया गया है। यह बहुत ही गलत तरीका है। बिना मुआवजा दिए ध्वस्तीकरण अभियान चलाया गया।
प्रशासन की बातें नहीं मानता है तो हम समाजवादी पार्टी पूरा उनके साथ खड़ी है उनके परिवार के साथ खड़ी है। हर तरह के मदद के लिए तैयार हैं। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता देखकर काम नहीं करते हैं। हम जिसके साथ अन्याय होता है उसके साथ इंसाफ के लिए लड़ते हैं। अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि श्री राम जी की धरती में जहां पर आम मर्यादित काम किया गया है जो की बहुत ही गलत है समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है।
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