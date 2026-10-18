{"_id":"6ad4ae97f7ccfa7ce705bfa0","slug":"video-video-mata-ka-jayakara-sa-gaja-katava-kalsha-yatara-ma-umaugdha-sharathathhal-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: माता के जयकारों से गूंजा कोटवा, कलश यात्रा में उमड़े श्रद्धालु","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या के मिल्कीपुर में भक्ति और आस्था के बीच रविवार को कोटवा गांव में मां भुवनेश्वरी देवी वैष्णो धाम मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद आयोजित नौ दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा और माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले निकली यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गाजे-बाजे और माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। कथा व्यास विश्वरूप विदित जी महाराज के नेतृत्व में निकली कलश यात्रा मंदिर परिसर से शुरू होकर गहनागदेव धाम, इनायतनगर बाजार स्थित हनुमान मंदिर और किनौली स्थित मां काली मंदिर होते हुए वापस कथा स्थल पहुंची। यात्रा में महिलाएं सिर पर कलश रखकर चल रही थीं। श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते-गाते हुए माता के जयकारे लगा रहे थे। आयोजकों के अनुसार, कथा का समापन सोमवार को होगा। अष्टमी तिथि पर अभिजीत मुहूर्त में माता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंगलवार को हवन और बुधवार को विशाल भंडारे का आयोजन होगा। कार्यक्रम में अभिषेक यादव, जानकी प्रसाद, सुरेंद्र तिवारी, वेदराज, अमित श्रीवास्तव, विवेक पांडेय, राजू श्रीवास्तव, राजेश कुमार विश्वकर्मा, राधेश्याम यादव और नत्थू सोनी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल रहे। सुरक्षा व्यवस्था में इनायतनगर थाने की पुलिस मौजूद रही।

... और पढ़ें