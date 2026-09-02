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VIDEO: जवाहर नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता का आगाज, 288 महिला खिलाड़ी कर रहे प्रतिभाग

Ishwar Ashish Bhartiya

Updated Wed, 02 Sep 2026 10:31 AM IST Updated Wed, 02 Sep 2026 10:31 AM IST

अयोध्या। जवाहर नवोदय विद्यालय डाभासेमर में बुधवार से राष्ट्रीय स्तर की हॉकी प्रतियोगिता का आगाज हुआ। तीन दिवसीय प्रतियोगिता में देशभर के नौ रीजन से 288 महिला खिलाड़ी प्रतिभाग कर रही हैं। प्रतियोगिता में भोपाल, भुवनेश्वर, शिलांग, पटना, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर, पुणे, अहमदाबाद और हैदराबाद रीजन की टीमें हिस्सा ले रही हैं। बुधवार को प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। ... और पढ़ें

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