Video: अयोध्या कैंट पर जनसंवाद में यात्रियों ने उठाया सफाई का मुद्दा

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कैंट रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार को रेल जनसंवाद कार्यक्रम में यात्रियों ने साफ-सफाई की व्यवस्था पर सवाल उठाए। यात्रियों ने शिकायत की कि स्टेशन परिसर में सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। इस दौरान यात्रियों ने अन्य समस्याओं और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी अधिकारियों के सामने रखा। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर विशेष अभियान 6.0 के तहत आयोजित कार्यक्रम में अधिकारियों ने यात्रियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं, सुझाव और शिकायतें सुनीं। जनसंवाद के बाद स्टेशन परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। कार्यक्रम में सीनियर डीएमई चिराग श्रीवास्तव, बिहार मेला सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

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