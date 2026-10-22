अयोध्या: कलश यात्रा के साथ श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का बताया महत्व

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अयोध्या: अयोध्या में भगवान श्रीकृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वास्तविक आनंद की प्राप्ति भौतिक सुख-सुविधाओं में नहीं, बल्कि भगवान की भक्ति और उनकी कथा के श्रवण में है। श्रीमद्भागवत कथा मनुष्य के जीवन में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का भाव जागृत कर उसे परमात्मा के निकट ले जाती है। यह बातें पूराबाजार क्षेत्र के कुम्हिया रसूलाबाद में आयोजित श्रीमद्भागवत कथा के दौरान कही गईं। कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा में बताया गया कि प्रत्येक मनुष्य जीवन में आनंद की तलाश करता है, लेकिन भौतिक इच्छाओं की पूर्ति को ही सुख मान लेने के कारण उसे निराशा का सामना करना पड़ता है। स्थायी आनंद के लिए मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना और आध्यात्मिक मार्ग अपनाना चाहिए। भगवान की कथा इस दिशा में सरल और प्रभावी माध्यम है। श्रीमद्भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए बताया गया कि भगवत्कथा मनुष्य के हृदय में ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति को पुष्ट करती है। ज्ञान और भक्ति के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर विराजमान परमात्मा का अनुभव कर सकता है। कथा श्रवण से आत्मचिंतन, सकारात्मक बदलाव और समर्पण का भाव जागृत होता है। धुंधुकारी के प्रसंग के माध्यम से बताया गया कि भगवान की कथा के प्रभाव से पापमय जीवन जीने वाला व्यक्ति भी उद्धार का अधिकारी बन सकता है। सच्चे भाव से भगवान की शरण में जाने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक शांति और आनंद की ओर अग्रसर होता है। इस अवसर पर गोसाईगंज विधायक अभय सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य शंभूनाथ सिंह दीपू, मुख्य यजमान राजेंद्र बहादुर सिंह, शरद कुमार सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्रवासी मौजूद रहे।

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