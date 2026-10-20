Video: एक से आठ फीट तक की प्रतिमाएं लेकर विसर्जन को पहुंचे श्रद्धालु

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सरयू तट पर मंगलवार को दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बना। कोई एक फीट तो कोई आठ फीट ऊंची प्रतिमा लेकर विसर्जन करने पहुंचा। कुछ श्रद्धालु 15 वर्षों से प्रतिमा स्थापित कर रहे हैं, तो कुछ ने इस बार पहली बार स्थापना की थी। प्रतिमाओं की आरती और पूजन के बाद विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा को विदाई दी और सुख-समृद्धि की कामना की।

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