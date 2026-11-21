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भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत शनिवार को तहसील रुदौली में प्रदेश महासचिव घनश्याम वर्मा की अगुवाई में हुई। इसमें सैकड़ों किसान कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाया। किसानों ने आरोप लगाया कि पिछले चार माह से समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रशासन को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन समाधान नहीं हो रहा है। इस पर किसान नेताओं ने नाराजगी जताते हुए एसडीएम कार्यालय के बाहर सड़क पर अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। प्रदेश महासचिव घनश्याम वर्मा ने कहा कि किसान अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। प्रशासन को किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर समयबद्ध निस्तारण करना चाहिए। किसानों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील अध्यक्ष रवि शंकर पांडेय की अगुवाई में किसानों ने एसडीएम विनोद गुप्ता को छह सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। इसमें गन्ने का लाभकारी मूल्य 600 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कराने, ग्राम जरायल खुर्द की क्षतिग्रस्त मुख्य पुलिया का निर्माण कराने और ग्राम जैथरी निवासी मीना यादव का कथित रूप से बंद किया गया सार्वजनिक रास्ता खुलवाने की मांग की गई। इसके अलावा धान क्रय केंद्रों पर तत्काल खरीद शुरू कराने, किसानों के पंजीकरण की समस्याएं दूर करने और आवारा पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में संरक्षित कराने की मांग उठाई गई। किसानों ने भेलसर चौराहे पर ओवरब्रिज के निकट लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए बाईपास अथवा अंडरपास निर्माण का सर्वे कराकर शासन को प्रस्ताव भेजने की मांग भी की। एसडीएम विनोद गुप्ता ने बताया कि किसान यूनियन की ओर से उठाई गई सभी समस्याओं को सुना गया है। इनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराया जाएगा। किसान नेताओं ने मांगों पर समयबद्ध कार्रवाई की अपेक्षा जताई।

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