{"_id":"6ac22ef8d83bb3ee4d04adf0","slug":"video-canava-aayaga-ka-khalfa-ayathhaya-sa-sapa-karaga-pathal-maraca-thall-taka-pathal-jaega-sapa-sasatha-va-karayakarata-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"चुनाव आयोग के खिलाफ अयोध्या से सपा करेगी पैदल मार्च, दिल्ली तक पैदल जाएंगे सपा सांसद व कार्यकर्ता","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
चुनाव आयोग के खिलाफ अयोध्या से सपा करेगी पैदल मार्च, दिल्ली तक पैदल जाएंगे सपा सांसद व कार्यकर्ता
अयोध्या में चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए समाजवादी पार्टी अयोध्या में पैदल मार्च निकालेगी। सांसद अवधेश प्रसाद ने बुधवार को सिविल लाइंस स्थित होटल में पत्रकारवार्ता में बताया कि मार्च गांधी पार्क से कलेक्ट्रेट तक सुबह 11:30 बजे निकलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि उपचुनाव समेत अन्य चुनावों में गड़बड़ी के सबूतों के साथ आयोग को शिकायतें भेजी गईं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मताधिकार लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है और इसकी रक्षा के लिए पार्टी संघर्ष कर रही है। छह अक्तूबर को सपा सांसद दिल्ली में मकर द्वार से चुनाव आयोग कार्यालय तक पैदल मार्च करेंगे। आठ अक्तूबर को अखिलेश यादव के अयोध्या आगमन की जानकारी भी दी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।