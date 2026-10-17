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अयोध्या: दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को लेकर एसडीएम-सीओ अलर्ट, घाटों पर तैनात रहेंगे गोताखोर
अयोध्या: अयोध्या के रूदौली तहसील क्षेत्र में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता और सीओ अरविंद सोनकर ने शनिवार को बाइक से विसर्जन मार्ग और घाटों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने भेलसर से कैथी घाट सरयू नदी व रेछघाट गोमती नदी तक मार्ग का जायजा लिया। इस दौरान रेछघाट, मां कामाख्या गोमती नदी घाट, ककरहा घाट, कैथी घाट और पटरंगा-सुल्तानपुर स्थित विसर्जन घाटों का भी निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान सड़क की समस्याओं, रास्ते में झुकी पेड़ों की डालियों और बिजली के तारों से संबंधित बाधाओं को देखा गया। अधिकारियों ने बिजली विभाग, वन विभाग और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को समस्याओं से अवगत कराते हुए तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए।
एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता ने बताया कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए सरकारी नावों की व्यवस्था की जाएगी। घाटों पर सुरक्षा के मद्देनजर गोताखोरों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। विसर्जन से पहले मार्गों और घाटों पर जरूरी व्यवस्थाएं दुरुस्त कराई जाएंगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो।
सीओ अरविंद सोनकर ने कहा कि विसर्जन के दौरान सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य विसर्जन को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराना है।
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