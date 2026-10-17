अयोध्या: ट्रेन आने से पहले बंद हो रहे रेल फाटक से टकराया पिकअप, बूम टूटा

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अयोध्या: अयोध्या कैंट-प्रयागराज रेलखंड पर खजुरहट रेलवे स्टेशन के पास शनिवार दोपहर रेल फाटक बंद होने के दौरान एक बैटरी पिकअप बैरियर से टकरा गया। टक्कर से रेल फाटक का बूम टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया। हालांकि, हादसे में कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जानकारी के अनुसार, खजुरहट-मिल्कीपुर मार्ग पर स्थित रेलवे फाटक पर गेटमैन को ट्रेन आने की सूचना मिली थी। इसके बाद गेटमैन फाटक का बैरियर बंद कर रहा था। इसी दौरान सड़क से गुजर रहा बैटरी पिकअप बंद हो रहे बैरियर से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बैरियर का बूम टूट गया और फाटक क्षतिग्रस्त हो गया। घटना के बाद गेटमैन ने इसकी सूचना रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग सुल्तानपुर और खजुरहट रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर को दी। सूचना मिलने पर सेक्शन इंजीनियर सुल्तानपुर और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची। रेलवे की टीम ने क्षतिग्रस्त बैरियर की मरम्मत का काम शुरू कराया। खजुरहट रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर कंचन कुमार भारती ने बताया कि पिकअप की टक्कर से बैरियर का बूम टूट गया है। इसकी सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है। मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी कराई जाएगी।

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