अयोध्या: पार्किंग के लिए खराब हुई क्रिकेट पिच, जिला स्तरीय प्रतियोगिता टली

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अयोध्या: आठ सितंबर को जीआईसी मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान जीजीआईसी परिसर में बनाई गई पार्किंग का असर महिला क्रिकेट खिलाड़ियों की पिच पर पड़ा। वाहनों की आवाजाही से पिच खराब होने के कारण जिला स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन नहीं हो सका। इसी मैदान पर उत्तर प्रदेश की करीब 11 महिला खिलाड़ी नियमित पूर्वाभ्यास करतीं हैं। खिलाड़ियों के अनुसार, जिले में महिला क्रिकेट के लिए अलग से कोई मैदान उपलब्ध नहीं है। इस पिच पर अभ्यास करने वाली कई खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

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