{"_id":"6aa29cf1dcd6db33fb0cefe9","slug":"video-ayathhaya-shahara-ma-rathha-kashhanae-ka-bhavaya-shabhayatara-thhamathhama-sa-nakal-gaii-2026-09-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या: शहर में राधा-कृष्ण की भव्य शोभायात्रा धूमधाम से निकाली गई।","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या: ठठरैया मोहल्ले के लोगों ने 26वें वर्ष भी अपनी परंपरा को जारी रखा।शोभायात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नृत्य करते नजर आए।शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। रिकाबगंज और सिविल लाइन होते हुए श्रद्धालु गुप्तार घाट के निर्मलीकुंड पहुंचे। निर्मलीकुंड में भगवान श्रीकृष्ण और राधा की प्रतिमाओं का विधि-विधान से विसर्जन किया गया।कृष्ण जन्माष्टमी पर शहर में कई जगहों पर राधा-कृष्ण की प्रतिमाओं की स्थापना की गई थी। कई दिनों तक पूजा-अर्चना के बाद श्रद्धालुओं ने उत्साह और भक्ति भाव से प्रतिमाओं का विसर्जन किया।शोभायात्रा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए और मार्ग पर पुलिस बल तैनात रहा दीपक कौशल राजा कौशल आलोक कौशल किंग कौशल प्रथम कौशल अपूर्वा कौशल नेहा कौशल परी कौशल श्री कौशल उन्नति कौशल शेखर कौशल श्रेष्ठ कौशल

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