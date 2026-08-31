अयोध्या में अंकित बालियान एनकाउंटर पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने उठाए सवाल

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हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर अयोध्या के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सांसद ने कहा कि किसी भी एनकाउंटर की परिस्थितियां सामने आना जरूरी है। पुलिस कार्रवाई किन हालात में हुई, इसकी जांच से पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सकेगी। अवधेश प्रसाद ने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि एनकाउंटर को लेकर सभी तथ्यों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। सांसद के बयान के बाद पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत तेज होने के आसार हैं।

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