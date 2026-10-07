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अयोध्या में अचानक शुरू हुई बारिश, दिन में गाड़ियों की लाइट जलाकर निकले लोग

Bhupendra Singh

Updated Wed, 07 Oct 2026 03:38 PM IST Updated Wed, 07 Oct 2026 03:38 PM IST







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अयोध्या में बुधवार दोपहर करीब तीन बजे अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश के साथ आसमान में अंधेरा छा गया। इससे दिन में ही वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर गंतव्य की ओर रवाना होना पड़ा। अचानक बदले मौसम से सड़कों पर आवाजाही प्रभावित हुई। ... और पढ़ें

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