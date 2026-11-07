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अयोध्या: लेजर शो और लाइटिंग से प्रस्तुत की गई राम की कथा

Sat, 07 Nov 2026 09:05 PM IST
नरेंद्र आर्य
Narendra Arya नरेंद्र आर्य
Updated Sat, 07 Nov 2026 09:05 PM IST
अयोध्या: लेजर शो और लाइटिंग से प्रस्तुत की गई राम की कथा
अयोध्या में दीप महोत्सव की लाइव शो, लेजर शो और लाइटिंग से प्रस्तुत की गई राम की कथा, भारी संख्या में लोगों ने लाइव शो का लुप्त उठाया
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