{"_id":"6ac22ef52b870c896e0feacf","slug":"video-ayathhaya-ka-rathal-tahasal-ma-tharaga-paja-oura-paratama-vasarajana-ka-lkara-bthaka-arajaka-tatava-para-rahaga-kaugdha-najara-2026-10-04","type":"video","status":"publish","title_hn":"अयोध्या के रुदौली तहसील में दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन को लेकर बैठक, अराजक तत्वों पर रहेगी कड़ी नजर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अयोध्या के रुदौली तहसील में दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रविवार को तहसील सभागार में बैठक आयोजित की गई।भाजपा विधायक रामचंद्र यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और विसर्जन स्थलों पर श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। बैठक में उप जिलाधिकारी विनोद कुमार गुप्ता, क्षेत्राधिकारी अरविंद सोनकर, तहसीलदार विजय कुमार गुप्ता और खंड विकास अधिकारी सहित तहसील क्षेत्र के विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम करने, यातायात नियंत्रण, साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी कर ली जाएं, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। एसडीएम विनोद कुमार गुप्ता ने कहा कि दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सभी संबंधित विभागों को आवश्यक व्यवस्थाएं समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। त्योहार के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। सीओ अरविंद सोनकर ने कहा कि दुर्गा पूजा और प्रतिमा विसर्जन के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने और भ्रामक पोस्ट डालकर माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और पुलिस बल सतर्क रहकर शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखेगा। बैठक में अधिकारियों ने आपसी समन्वय के साथ त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया।

... और पढ़ें