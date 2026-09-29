अयोध्या के तारुन में प्रसूता की मौत पर परिजनों का हंगामा, नर्सिंग होम पर कार्रवाई की मांग

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अयोध्या के तारुन में सोमवार को प्रसूता अनुराधा की मौत के मामले में दूसरे दिन मंगलवार को पोस्टमार्टम हाउस पर परिजनों ने नर्सिंग होम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की। मृतका के पति विश्वास ने कहा कि अस्पताल को सील नहीं किया गया, बल्कि केवल ताला लगाकर छोड़ दिया गया। उन्होंने नर्सिंग होम सील करने और आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की। मौके पर पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे भी पहुंचे उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है।

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