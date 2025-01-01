Ayodhya News: चुनाव आयोग के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुतला फूंका

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जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह और महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम के नेतृत्व में निकले मार्च में कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए आगे बढ़े। उनके हाथों में विभिन्न मांगों से संबंधित पोस्टर और प्लेकार्ड थे। जिला अस्पताल के सामने पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं को रोक दिया। इससे नाराज कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें दोहराईं।जिला अध्यक्ष चेतनारायण सिंह ने कहा कि मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता लोकतंत्र की मूल आवश्यकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि वोट चोरी लोकतंत्र के लिए गंभीर अपराध है। कांग्रेस अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी। महानगर अध्यक्ष सुनील कृष्ण गौतम ने कहा कि एसआईआर और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया पर सवाल उठाए। जिला प्रवक्ता शीतला पाठक ने ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने, उनकी गिरफ्तारी तथा उनके कार्यकाल में लिए गए निर्णयों और मतदाता सूची में हुए बदलावों की स्वतंत्र समीक्षा की मांग की।प्रदर्शन में पूर्व जिलाध्यक्ष रामदास वर्मा, रामअवध पाशी, अशोक कुमार सिंह, अनिल तिवारी, अनिल सिंह, उग्रसेन मिश्रा, रामकिशोर वर्मा, दिलीप गौर, राजेंद्र कुमार, रविंद्र कुमार, रमाशंकर तिवारी, राज प्रताप, आदिल कुरैशी, रहबर, विजय गुप्ता, फ्लावर नकवी सहित अन्य की मौजूदगी रही।