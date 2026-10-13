अयोध्या: एडीजी जोन ने एसएसपी व पैरामिलिट्री फोर्स के साथ की पैदल गश्त

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अयोध्या: दुर्गा पूजा, प्रतिमा विसर्जन और दीपोत्सव के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे लखनऊ जोन के एडीजी प्रवीण कुमार ने मंगलवार को एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर और पैरामिलिट्री फोर्स के साथ रिकाबगंज से चौक होते हुए फतेहगंज में पैदल गश्त की। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा इंतजामों, सीसीटीवी कैमरों की स्थिति का जायजा लिया। एडीजी ने दुर्गा पूजा समितियों के पदाधिकारियों से संवाद कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। उन्होंने त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की।

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