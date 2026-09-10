अयोध्या: डांडिया मंदिर में भंडारे के लिए मंगाए गए पराग डेयरी के दूध के डिब्बे में मिलावट खोलते ही उससे तेज बदबू

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अयोध्या: राम मंदिर इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है। कभी चंदा चोरी तो कभी अपने नए सीईओ को लेकर मगर, अब यहां का डांडिया मंदिर भी चर्चाओं में छा गया है, दरअसल, मंदिर में होने वाले भंडार के लिए पराग से दूध मंगाया गया था। जैसे ही दूध का कंटेनर खोला तो अजीब सी बदबू फैल गई। जब कंटेनर में छांक कर देखा तो उसमें मरी हुई मक्खियां तैर रही थीं. इसके बाद मंदिर के महंत ने पुलिस को शिकायत दी। साथ ही खाद्य विभाग की टीम सैंपल लेकर जांच के लिए चली गई। और पूरे दूध को नाले गिरा दिया गया

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