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अयोध्या में आर्य समाज जमुनियाबाग के 118वें वार्षिकोत्सव के तृतीय दिवस पर शुक्रवार को यज्ञ-हवन और प्रवचन का आयोजन हुआ। आर्य कन्या इंटर कॉलेज की शिक्षिकाओं ने यजमान के रूप में यज्ञ किया, जिसमें छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। भजनोपदेशक कैलाश कर्मठ, आचार्य विमल किशोर आर्य, आचार्या अमृता आर्या और पं. दीनानाथ सरस्वती ने छात्राओं को सत्यभाषी, कर्मनिष्ठ और आत्मरक्षा के प्रति जागरूक बनने की प्रेरणा दी। इस दौरान गान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में महापौर गिरीशपति त्रिपाठी भी उपस्थित रहे।

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