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बिधूना कोतवाली क्षेत्र के सलेमपुर गांव में शुक्रवार सुबह घर के अंदर महिला पुनीता देवी (35) का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला, जबकि बरामदे में खून बिखरा हुआ था। घटना के समय परिवार के अन्य सदस्य घर में ही सो रहे थे, वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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