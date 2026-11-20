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औरैया: व्यापार मंडल के औरैया जिलाध्यक्ष सुधीर पुरवार का इस्तीफा, कहा- ऑनलाइन व्यापार से चौपट हो रहा है

Himanshu Awasthi

Updated Fri, 20 Nov 2026 12:49 PM IST Updated Fri, 20 Nov 2026 12:49 PM IST







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औरैया में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष सुधीर पुरवार ने शुक्रवार को ऑनलाइन व्यापार, यूपीआई पर 0.4 प्रतिशत टैक्स और संगठन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मौजूदा व्यापार मंडलों पर व्यापारियों के हितों की अनदेखी और सदस्यता के नाम पर वसूली करने का आरोप लगाते हुए नया संगठन बनाने का ऐलान किया है। ... और पढ़ें

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