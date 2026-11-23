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फफूंद क्षेत्र में टीम ने चार पीएचसी और छह आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का जायजा लिया। इनमें फफूंद, देवरपुर, सौंधेमऊ और ककोर पीएचसी शामिल थीं। टीम ने चिरहुलिया, कोठीपुर, सल्हापुर, सौंधेमऊ और देवरपुर के आरोग्य मंदिर भी देखे। निरीक्षण के दौरान डॉ. आशुतोष वार्ष्णेय और शैलेंद्र मिश्रा ने मरीजों के रजिस्टर जांचे। उन्होंने दवाओं और इंजेक्शन की उपलब्धता व एक्सपायरी तिथि भी परखी। प्रयोगशालाओं में हो रही जांचों का भी आकलन किया गया। टीम ने मरीजों से बातचीत कर सेवाओं पर उनका फीडबैक लिया।टीम ने सहार के याकूबपुर पीएचसी और अछल्दा के मुहम्मदाबाद पीएचसी का भी दौरा किया। मुहम्मदाबाद पीएचसी में डॉ. वीके सिंह, फार्मासिस्ट दीपक कुमार और एएनएम सोनम पाठक मौजूद रहे। टीम ने दवा वितरण कक्ष में स्टॉक, एक्सपायरी दवाओं और वितरण रजिस्टर की जांच की। ओपीडी रजिस्टर से दवाओं का मिलान भी किया गया। इस निरीक्षण से जिले का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया।