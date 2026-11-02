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अंबेडकरनगर में 115 केंद्रों पर धान खरीद की तैयारी पूरी, पहले दिन नहीं हुई तौल
अंबेडकरनगर में सोमवार से 115 केंद्रों पर धान खरीद शुरू हो गई। हालांकि, पहले दिन किसी भी केंद्र पर धान की तौल नहीं हो सकी। किसान अभी पंजीकरण कराने में जुटे हैं। खरीद केंद्रों पर आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। विभागीय स्तर पर किसानों को सरकारी समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीकरण कराने के प्रति जागरूक किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार, पंजीकरण और अन्य औपचारिकताएं पूरी होने के बाद केंद्रों पर धान की तौल शुरू होगी।
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