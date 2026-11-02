अंबेडकरनगर में जनपद न्यायालय परिसर में डाकघर का शुभारंभ, जिला जज ने किया उद्घाटन

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अंबेडकरनगर में जनपद न्यायालय आने वाले अधिवक्ताओं और वादकारियों को अब डाक संबंधी कार्यों के लिए परिसर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सोमवार को न्यायालय परिसर में डाकघर का शुभारंभ हो गया। जिला जज चंद्रोदय कुमार ने इसका उद्घाटन किया। डाकघर की सुविधा शुरू होने से न्यायालय परिसर में ही डाक सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। इससे अधिवक्ताओं, न्यायालय कर्मचारियों और मुकदमों की पैरवी के लिए आने वाले लोगों को सहूलियत होगी।

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