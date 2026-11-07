Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   Smoke from firecrackers can harm your health

Ambedkar Nagar News: पटाखों का धुआं बिगाड़ सकता है सेहत

Sat, 07 Nov 2026 10:32 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:32 PM IST
विज्ञापन
Smoke from firecrackers can harm your health
डॉ. एके चौधरी। संवाद
अंबेडकरनगर। दीपावली पर खुशियों के दीप जलाने के साथ सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। पटाखों से निकलने वाला धुआं, तेज आवाज और चिंगारियां स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती हैं। सांस, आंख और त्वचा रोग विशेषज्ञों ने लोगों को पटाखे जलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।
विज्ञापन

जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉ. योगेश वर्मा के अनुसार, पटाखों से निकलने वाला धुआं सांस के मरीजों की परेशानी बढ़ा सकता है। अस्थमा, एलर्जी और सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित लोगों को पटाखों के धुएं से दूर रहना चाहिए। इसके संपर्क में आने से खांसी, सांस फूलने और आंखों में जलन की समस्या हो सकती है। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को भी प्रदूषण से बचाकर रखने की सलाह दी।
विज्ञापन

चिंगारी से आंखों की रोशनी को खतरा
नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. आरएस वर्मा ने बताया कि पटाखे जलाते समय चिंगारी या बारूद के कण आंखों में जा सकते हैं। इससे गंभीर चोट लगने के साथ कॉर्निया को नुकसान पहुंच सकता है। आंखों की रोशनी भी प्रभावित हो सकती है। उन्होंने पटाखे जलाते समय सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी। आंख में चिंगारी या कोई कण पड़ने पर उसे रगड़ना नहीं चाहिए। साफ पानी से धोने के बाद तत्काल चिकित्सक को दिखाना जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन

जलने पर 20 मिनट तक करें ठंडे पानी से सिकाई
त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉ. एके चौधरी ने बताया कि पटाखों की चिंगारी से त्वचा झुलस सकती है। इससे फफोले और घाव होने का खतरा रहता है। जलने पर प्रभावित हिस्से को 20 मिनट तक सामान्य ठंडे बहते पानी के नीचे रखना चाहिए। जले स्थान पर टूथपेस्ट, तेल या घी नहीं लगाना चाहिए। गंभीर रूप से झुलसने पर बिना देरी किए अस्पताल पहुंचना चाहिए। चिकित्सकों ने लोगों से सुरक्षित तरीके से दीपावली मनाने और किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की अपील की है।

डॉ. एके चौधरी। संवाद

डॉ. एके चौधरी। संवाद

डॉ. एके चौधरी। संवाद

डॉ. एके चौधरी। संवाद

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed