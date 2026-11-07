Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ambedkar Nagar News ›   A festival of lights (Deepotsav) will be celebrated today at the Dargah of Makhdoom Ashraf.

Ambedkar Nagar News: दरगाह मखदूम अशरफ पर आज मनेगा दीपोत्सव

Sat, 07 Nov 2026 10:31 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Sat, 07 Nov 2026 10:31 PM IST
विज्ञापन
A festival of lights (Deepotsav) will be celebrated today at the Dargah of Makhdoom Ashraf.
आस्ताना सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। संवाद
अंबेडकरनगर। अशरफपुर किछौछा स्थित सूफी संत सुल्तान सैयद मखदूम अशरफ की दरगाह पर रविवार शाम दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव मनाया जाएगा। इसमें सभी समुदायों के लोग मिलकर दीप जलाएंगे और देश में अमन-चैन व खुशहाली की दुआ मांगेंगे। रौजे से नीर शरीफ के तट तक दीपों से दरगाह परिसर जगमगाएगा।
विज्ञापन

इस मौके पर विभिन्न प्रांतों से पहुंचे जायरीन मजार शरीफ पर चादरपोशी और जियारत करेंगे। दरगाह से जुड़े समाजसेवी सैयद शाह नूरुद्दीन अशरफ ने बताया कि आयोजन आपसी प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। दीपोत्सव के साथ ही 40 दिवसीय अगहनिया मेले की शुरुआत होगी। अगले 40 दिनों तक जायरीनों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहेगा। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार पांडेय ने बताया कि सुरक्षा और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस जरूरी इंतजाम करेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed