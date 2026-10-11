{"_id":"6acb194bdb791a247b0ceba2","slug":"video-abdakaranagara-ma-navaratara-ka-pahal-thana-mathara-ma-umaugdha-sharathathhalo-ka-bhaugdha-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंबेडकरनगर में नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अंबेडकरनगर में शारदीय नवरात्र के पहले दिन रविवार को जिलेभर के देवी मंदिरों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। जलालपुर के प्राचीन श्री शीतल मठिया मंदिर में दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही भक्त मां दुर्गा की पूजापाठ करने के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। मां के दर्शन कर परिवार की सुख समृद्धि, खुशहाली और आरोग्य की कामना की। नवरात्रि के पहले दिन मंदिरों में भक्तिमय माहौल देखने को मिला। मां के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिरस में डूबा नजर आया। नवरात्रि को लेकर जलालपुर नगर में भी उत्साह का माहौल है। मुख्य चौराहे पर मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा स्थापित करने के लिए आकर्षक पंडाल सजाया गया है। पंडाल में मां दुर्गा की प्रतिमा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। नगर के विभिन्न स्थानों पर भी नवरात्र को लेकर तैयारियां की गई हैं। सुबह से ही घरों और मंदिरों में पूजा पाठ, आरती और धार्मिक अनुष्ठानों का दौर शुरू हो गया। नवरात्रि का पर्व श्रद्धालुओं के लिए विशेष आस्था और भक्ति का प्रतीक है।

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