यूपी के अंबेडकरनगर में शनिवार को आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर एक कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसे में सात वर्षीय मासूम समेत दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

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दिल्ली में शादी से लौट रहा था परिवार, रास्ते में हुआ हादसा

हादसे में अहिरौली थाना क्षेत्र के गोपालपुर निवासी विकास सिंह के सात वर्षीय बेटे सत्या सिंह और उनके ससुर विनोद सिंह (56) की जान चली गई। विकास की पत्नी साधना सिंह (32), उनकी मां और चचेरे भाई समेत तीन लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

परिजनों के मुताबिक, विकास सिंह का परिवार 25 नवंबर को दिल्ली में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने गया था। शनिवार को परिवार को आजमगढ़ में आयोजित भतीजे के रिसेप्शन में शामिल होना था। इसी के लिए सभी लोग कार से वापस लौट रहे थे।

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अस्पताल में दो को मृत घोषित किया, तीन की हालत गंभीर

बताया गया कि आगरा के निकट यमुना एक्सप्रेसवे पर उनकी कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी गंभीर थी कि कार में सवार लोग घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

हादसे की सूचना पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। वहां चिकित्सकों ने सात वर्षीय सत्या सिंह और उनके नाना विनोद सिंह को मृत घोषित कर दिया। वहीं साधना सिंह समेत तीन घायलों का उपचार चल रहा है। परिवार में दो लोगों की मौत से कोहराम मचा हुआ है।



सीओ लक्ष्मीकांत मिश्रा ने बताया कि सड़क हादसा आगरा में हुआ है। इस संबंध में परिजनों की ओर से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है।