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घटना नौ फरवरी 2019 को भीटी के एक गांव में हुई थी। दोपहर करीब तीन बजे 13 वर्षीय किशोरी घर में अकेली थी, तभी गांव का राम अनुज जबरन घुस आया। उसने किशोरी से अश्लील हरकत की। विरोध करने पर उसने गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी देकर चला गया। पीड़िता की मां ने 11 फरवरी 2019 को भीटी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता और उसकी मां समेत आठ गवाह पेश किए। स्कूल के अभिलेखों से घटना के समय किशोरी की उम्र 13 वर्ष चार माह तीन दिन साबित हुई। बचाव पक्ष के संपत्ति विवाद और मुकदमा दर्ज कराने में देरी के तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के लिए तीन साल छह माह का कठोर कारावास और चार हजार रुपये जुर्माना लगाया। गाली देने पर एक हजार रुपये व जान से मारने की धमकी देने पर एक वर्ष का साधारण कारावास और एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।