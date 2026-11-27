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इन पुलों की मरम्मत के लिए एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय के प्रस्ताव पर लोक निर्माण विभाग ने शासन को कार्ययोजना भेजी थी। प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश के 45 पुलों और उनके पहुंच मार्गों की मरम्मत को स्वीकृति दी है। इनमें कटेहरी क्षेत्र के चार पुल भी शामिल हैं।स्वीकृत कार्ययोजना के तहत पहितीपुर-अन्नावां मार्ग पर किलोमीटर एक से रामपुर बनेथू संपर्क मार्ग स्थित पुल और पहुंच मार्ग की मरम्मत पर 56.72 लाख रुपये खर्च होंगे। गोसाईंगंज-सेनपुर से इनहौना घाट-महापारा-भीटी मार्ग पर किलोमीटर 12 के निकट बिसुही नदी पर बने दीर्घ सेतु की मरम्मत के लिए 52.85 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।इसी तरह भितरीडीह संपर्क मार्ग पर थिरुआ नाले के पुल और पहुंच मार्ग की मरम्मत पर 51.68 लाख रुपये तथा कोडरा-केदारनगर मार्ग पर थिरुआ नाले के पुल की मरम्मत पर 50.58 लाख रुपये खर्च किए जाएंगे।एमएलसी डॉ. हरिओम पांडेय ने बताया कि क्षेत्र में सड़क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलों की मरम्मत से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी।पुलों की मरम्मत से आसान होगा आवागमनकटेहरी निवासी राजेश वर्मा और रमेश यादव ने बताया कि इन पुलों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग गुजरते हैं। लंबे समय से इनकी मरम्मत की जरूरत महसूस की जा रही थी। पुल और पहुंच मार्ग दुरुस्त होने से ग्रामीणों को आवागमन में राहत मिलेगी। खासकर दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को खराब रास्तों की परेशानी से निजात मिलेगी।